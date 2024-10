Segundo a CNN internacional, não foram identificadas quaisquer ameaças específicas ou credíveis para os Estados Unidos, mas o aviso surge antes do aniversário do ataque de 7 de outubro em Israel, na segunda-feira.

"Instituições judaicas, muçulmanas ou árabes — incluindo sinagogas, mesquitas/centros islâmicos e centros comunitários — e grandes reuniões públicas, como memoriais, vigílias ou outras demonstrações legais, são alvos atraentes para ataques violentos ou ameaças falsas por uma variedade de agentes de ameaças, incluindo extremistas violentos e autores de crimes de ódio", foi referido.

"Esteja sempre atento ao que o rodeia e comunique atividades suspeitas às autoridades", acrescenta o comunicado.

As agências avaliaram que as organizações terroristas estrangeiras continuarão provavelmente a "explorar as narrativas" em torno das hostilidades que envolvem Israel, o Hamas, o Hezbollah e o Irão, a fim de incitar os atacantes solitários à violência nos EUA.

O aviso das agências surge também no momento em que Israel leva a cabo ataques mortais contra o quartel-general do Hezbollah no Líbano e pondera uma resposta ao recente ataque com mísseis balísticos do Irão.

Nos EUA, as polícias de todo o país aumentaram as patrulhas em torno de instituições judaicas e muçulmanas, em resposta às recentes tensões no Médio Oriente, e também tendo em vista o dia 7 de outubro e as festas judaicas.

Em Nova Iorque, por exemplo, as patrulhas vão manter-se durante as próximas semanas e estão mesmo previstas missões de deteção de explosivos em pontes e túneis, bem como a utilização de unidades de helicópteros para a deteção de radiações.