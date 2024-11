No dia 14 de outubro, a polícia e os agentes da alfândega espanhola intercetaram a maior remessa de cocaína que alguma vez chegou ao país, apreendendo mais de 13 toneladas de droga escondidas numa carga de bananas enviada do Equador.

Segundo o The Guardian, a Polícia Nacional de Espanha afirmou, na passada quarta-feira, que esta foi a segunda maior apreensão na Europa e uma das maiores no mundo.

De acordo com as autoridades, o contentor proveniente de Guayaquil, no Equador, que chegou ao porto de Algeciras, no sul de Espanha, foi intercetado, uma vez que a empresa exportadora equatoriana já tinha sido associada ao tráfico.

Após perceberem que a carga declarada do contentor e o peso real seriam diferentes, a polícia e os agentes iniciaram uma investigação.