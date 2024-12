A mesma fonte da GNR, que tem o comando da operação, adiantou que o alerta do desaparecimento foi recebido cerca das 15:00 de sexta-feira.

O homem terá desaparecido na aldeia de Vilarinho, concelho de Bragança, pertencente ao Parque Natural de Montesinho.

O homem, residente na zona do Porto, estava hospedado com a família nesta aldeia. Terá saído sozinho para fazer uma caminhada e não regressou.

A mesma fonte explicou que o homem ainda falou com a família ao telemóvel e tentou explicar onde estava, mas sem sucesso. Depois disso, tem estado incontactável.

Na aldeia de Vilarinho está montado um posto de comando. As buscas não foram interrompidas durante a noite, embora tenham sido abrandadas, devido ao nevoeiro intenso que se faz sentir na região.

Às 07:00 deste sábado, as buscas foram intensificadas e o perímetro alargado. Ao final desta manhã, segundo fonte da GNR, estavam no terreno cerca de 40 militares, com várias valências, como drone e equipas com cães, e cerca de 20 elementos dos bombeiros do concelho. Também os populares procuram estão a procurar o idoso.

O Parque Natural de Montesinho é uma área protegida localizada no nordeste transmontano. Tem cerca de 75 mil hectares, entre os concelhos de Bragança e de Vinhais, e faz fronteira a nascente, norte e poente com Espanha.