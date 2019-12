O homem, que “vive com a irmã”, na cidade alentejana de Borba, está desaparecido desde terça-feira à noite, estando as buscas a decorrer desde esse dia, indicou a fonte do Comando Territorial de Évora da GNR.

“O homem terá desaparecido por volta das 21:00 de terça-feira. A irmã viu-o pela última vez às 16:00 e, à noite, cerca das 21:00, ainda alguém o terá visto numa rua” de Borba, relatou a mesma fonte.

A GNR foi alertada para o desaparecimento do homem, reformado e antigo trabalhador da câmara municipal, e iniciou as buscas “logo nessa noite”, disse também a fonte da guarda.

A operação está a decorrer e, além da GNR, envolve meios da corporação dos Bombeiros Voluntários de Borba.