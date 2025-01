Num comunicado, as autoridades ucranianas especificaram que drones iranianos ‘Shahed’ e outros tipos de aparelhos aéreos não tripulados foram lançados a partir dos territórios russos de Bryansk, Oryol, Kursk e Primorsko-Akhtarsk.

“Até às 08:30 (06:30 em Lisboa), foi confirmado o abate de 47 drones Shahed e outros tipos de aparelhos aéreos não tripulados nas regiões de Poltava, Sumi, Kharkiv, Kiev, Chernihiv, Cherkassy, Kirovograd, Dnipropetrovsk, Odessa, Kherson e Mykolayiv”, indicou a nota militar.

Além disso, devido à ação ativa das forças de defesa, 24 drones de vários tipos desapareceram dos radares sem consequências negativas, enquanto outro ainda estava no ar no momento da publicação do comunicado.

O ataque aéreo foi repelido pela aviação, por mísseis antiaéreos, pelas unidades de guerra eletrónica, pelos grupos móveis de ataque da força aérea e das forças de defesa ucranianas, segundo as autoridades ucranianas.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.