Um despacho de Isabel Oneto, publicado no Diário da República, aprova “a renovação da autorização do sistema de videovigilância no concelho da Amadora, por um período de dois anos, com efeitos a 12 de maio de 2019”.

O município da Amadora, no distrito de Lisboa, dispõe de 103 câmaras de videovigilância, em funcionamento desde 11 de maio de 2017 nos espaços públicos.

As câmaras, cuja instalação representou um investimento municipal de um milhão de euros, acrescido de cerca de 900 mil euros na rede de fibra ótica, captam imagens em áreas urbanas e comerciais consideradas críticas, nomeadamente na zona central da cidade e na Reboleira, Venteira, Venda Nova, Damaia, Brandoa e Alfornelos.

O despacho explica que a direção nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP) requereu a renovação de funcionamento do sistema, comprovando a “manutenção dos fundamentos invocados para a concessão da autorização, designadamente o relatório estatístico da criminalidade registada no concelho da Amadora”.

“O sistema de videovigilância deve ser operado de forma a garantir a efetiva salvaguarda da privacidade e da segurança”, salienta-se na renovação da autorização, determinando-se que “o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP é a entidade responsável pela gestão do sistema”.

A videovigilância funciona “ininterruptamente, 24 horas por dia, em todos os dias da semana” e, “sempre que se verifique uma situação de perigo concreto para a segurança de pessoas e bens, é permitida a captação e gravação de som”, estabelece-se no despacho.

Nos termos da lei, são garantidos os direitos de acesso e eliminação de dados, apenas se permite a utilização de câmaras fixas e “deve ser efetuado o barramento dos locais privados, impedindo a visualização de, designadamente, portas, janelas e varandas”.

“Não se permite a utilização de câmaras ocultas”, refere-se no despacho da secretária de Estado, acrescentando-se que, “nos locais de circulação púbica ou onde sejam abrangidas zonas habitacionais, devem ser utilizadas câmaras estacionárias”.