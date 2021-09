"Tendo sido concluídas as obras de reparação de um coletor e da infraestrutura rodoviária, a circulação do trânsito automóvel na Avenida Fontes Pereira de Melo, no sentido Marquês de Pombal - Saldanha, encontra-se totalmente restabelecida desde as 19h00 de quinta feira, dia 23", informou a Câmara Municipal de Lisboa.

A 16 de setembro, a autarquia informou que tinha ocorrido uma rutura do coletor de saneamento, que esteve na origem do buraco que abriu no pavimento e originou posteriormente o corte da circulação no local.