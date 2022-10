"No local da queda do Sukhoi 34, no pátio de uma zona residencial, o combustível do avião inflamou-se", deixando a aeronave em chamas, informou o ministério russo da Defesa, enquanto imagens nas redes sociais mostram um incêndio gigantesco num prédio.

De acordo com o ministério das Situações de Emergência, citado por agências russas, as chamas atingiram cinco andares de um prédio de nove cobrindo uma área de 2.000 m2.

Segundo o ministério da Defesa, os pilotos conseguiram ejetar-se (como se pode ver na imagem) antes da queda do caça SU-34, avaliado em mais de 30 milhões de euros e que estava em manobras de treino militar, informou a mesma fonte.

O governador da região russa de Krasnodar, Benïamin Kontradtiev, indicou, por sua vez, que "todos os bombeiros e unidades de resgate da região estão escalados para apagar o incêndio".

As agências de notícias locais dão conta de 19 feridos, até ao momento, quatro em "estado crítico" e três mortos.

A cidade de Yeysk está localizada no Mar de Azov, em frente à cidade ucraniana de Mariupol, devastada por bombardeamentos e um longo cerco nos primeiros meses da ofensiva russa.

(notícia atualizada às 18h53)