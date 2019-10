"Em resultado do período de greve dos tripulantes de cabine foram canceladas cinco ligações das 12 programadas, designadamente, os voos Ponta Delgada-Praia-Ponta Delgada, Lisboa-Ponta Delgada e Lisboa-Terceira-Lisboa", adiantou a companhia aérea, em comunicado de imprensa, divulgado ao final do dia.

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) apresentou um pré-aviso de greve para o período entre hoje e segunda-feira.

A Azores Airlines salientou que os passageiros afetados "foram todos reacomodados" em voos do grupo SATA ou operados por parceiros aéreos, acrescentando que a companhia assegurou também "a assistência em terra necessária (alojamento, transporte e refeições, de acordo com cada caso)", nas situações em que a reacomodação não foi possível no próprio dia.

Segundo a companhia aérea, nos próximos dias, no âmbito dos serviços mínimos obrigatórios, estão asseguradas as ligações entre o continente português e as ilhas de Santa Maria, Faial e Pico.

Na segunda-feira, último dia da greve, estão também assegurados os voos Lisboa-Ponta Delgada-Lisboa (S4121 e S4124), Terceira-Lisboa-Terceira (S4136 e S4137) e Ponta Delgada-Porto-Ponta Delgada (S4172 e S4173), que serão operados em regime de ACMI (regime de aluguer de aeronave e tripulação) que, de acordo com a Azores Airlines, já tinham sido contratualizados antes do pré-aviso de greve.

Ao início da tarde, fonte do SNPVAC adiantou à Lusa que a adesão à greve rondava os 70 a 80%, acrescentando que dos oito voos previstos para a manhã de hoje "apenas se realizaram três", sendo um deles no cumprimento dos "serviços mínimos".

A Lusa tentou fazer um novo balanço ao final do dia, mas não foi possível chegar à fala com representantes do sindicato.

A Azores Airlines acionou o seu plano de contingência, na sequência do pré-aviso de greve, "procurando antecipar a reacomodação de passageiros em voos alternativos".

A companhia aérea acrescenta que os passageiros com reservas efetuadas para as datas data da greve podem pedir “a alteração da sua viagem para data posterior (sem custos adicionais) ou solicitar o reembolso da mesma".