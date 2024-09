A beluga Hvaldimir, a baleia que se suspeitava ser uma espiã da Rússia e que foi encontrada morta no último fim de semana, no sudoeste da Noruega, foi morta com tiros, afirmaram duas ONGs norueguesas esta quarta-feira.

As organizações defensoras dos animais, NOAH e One Whale, anunciaram ter apresentado uma denúncia à polícia norueguesa para solicitar a abertura de uma “investigação criminal”.

Hvaldimir, um cetáceo branco descrito como jovem e em bom estado de saúde, foi encontrado sem vida no sábado na costa sudoeste, perto de Risavika. O seu corpo foi transportado na segunda-feira para uma sede local do Instituto Veterinário Norueguês para uma autópsia.

O relatório da autópsia ao corpo do animal deverá sair nas próximas “três semanas”, segunda uma porta-voz da instituição.

“Ela tinha vários ferimentos de bala”, disse Regina Crosby Haug, que afirmou ter visto o corpo da baleia na segunda-feira, à AFP.

Haug dirige a One Whale, ONG criada para acompanhar os movimentos da baleia, que se tornou uma celebridade na Noruega.

“Os danos são alarmantes e de uma natureza que não pode excluir um ato criminoso. Se houver suspeita de um ato criminoso é crucial que a polícia intervenha rapidamente”, comentou o líder da NOAH, Siri Martinsen, em comunicado.

Com uma idade estimada entre os 15 e os 20 anos no momento da sua morte, Hvaldimir foi avistada pela primeira vez em abril de 2019, na região ártica de Finnmark, no extremo norte da Noruega.

O animal usava um enigmático arnês na cabeça, equipado com uma base para uma pequena câmera, com o texto "Equipment St.Petersburg", impresso em inglês nas alças de plástico, o que levou à especulação de que se tratava de um animal espião da Rússia.

O nome da baleia, Hvaldimir, é um jogo de palavras que combina a palavra baleia (hval, em norueguês) e o nome do presidente russo Vladimir Putin.