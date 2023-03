A informação foi avançada por vários meios de comunicação especializados, que esperam o anúncio da medida ainda hoje.

O New Tork Times noticiou que o JPMorgan e o Bank of América vão injetar 5.000 milhões de dólares (aproximadamente 4.700 milhões de euros) cada na instituição financeira.

Por sua vez, o Citigroup deverá depositar o mesmo montante, segundo o Wall Street Journal, enquanto o Goldman Sachs e o Morgan Stanley devem avançar com 2.5 milhões de dólares (2.349 milhões de euros) cada.

O restante valor deverá ficar a cargo de um grupo de bancos regionais.

Cada uma destas instituições financeiras vai contribuir com 1.000 milhões de dólares (cerca de 940 milhões de euros).

Pelas 19:00 (hora de Lisboa), após a notícia, as ações do First Republic Bank subiram 5,31%, sendo que, ao início da manhã, estavam a perder 30%.

O First Republic, com sede em São Francisco, foi classificado com o estatuto de ‘sucata’ na quarta-feira, tanto pela Fitch Ratings como pela S&P Global.

A instituição está à procura de formas de aumentar a sua liquidez e a considerar uma possível venda, segundo a Bloomberg.