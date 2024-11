Numa primeira mensagem, o ator manifestou o seu “choque” com o que aconteceu em Valência e, num segundo ‘tweet’ na rede social X, questionou: “Porque não são enviados helicópteros do exército com comida, água e medicamentos para as cidades valencianas afetadas pela DANA?”

O ator escreveu a mensagem em letras maiúsculas e sentenciou-a com uma crítica: “Porque é que os nossos impostos e recursos não são mais bem utilizados? Porquê?”, afirmou, numa mensagem que já conta com inúmeras visualizações e milhares de ‘retweets’.

“Todo o meu apoio e solidariedade para com os afetados. As minhas mais profundas condolências e toda a força nestes momentos difíceis para as famílias e parentes das muitas vítimas desta terrível tragédia”, acrescentou Banderas, juntando imagens dos danos causados pelo fenómeno e uma fita preta em sinal de luto.

Pouco depois desta mensagem de condolências, o ator veio ainda manifestar o seu desagrado com o que considerou ser uma mobilização insuficiente do exército, tendo muitos seguidores reagido e partilhado o seu mal estar.

O número de mortes em Espanha devido às inundações subiu para 205, continuando dezenas de pessoas desaparecidas, segundo o mais recente balanço das autoridades espanholas.

Várias regiões de Espanha, entre as quais a Comunidade Valenciana, no leste do país, estão desde terça-feira sob a influência de uma “depressão isolada em níveis altos”, um fenómeno meteorológico conhecido como DANA em espanhol e como DINA em português.

O fenómeno causou chuvas torrenciais e ocorrências em diversos pontos de Espanha, sobretudo na costa do Mediterrâneo, provocando prejuízos avultados.