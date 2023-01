Escreve a Reuters que o barco que transportava os menores virou no lago Tanda, fazendo pelo menos dez vítimas mortais.

Oito crianças estão ainda desaparecidas e sete foram transportadas para o hospital.

Segundo o comissário do distrito de Kohat, cerca de 50 estudantes de uma escola religiosa local reuniram-se nas margens desde lago para um piquenique. 25 destes aventuraram-se de barco no lago, apesar de ser proibido fazê-lo.

O barco acabou por virar, vitimando menores com idades entre os sete e os 12 anos.

Mergulhadores das forças armadas paquistanesas estão a participar da missão de resgate.

Este acidente teve lugar no mesmo dia que em um outro, com um autocarro que caiu numa ravina, vitimou mais de 40 pessoas também no Paquistão.