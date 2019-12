Em conferência de imprensa, o presidente da comissão de peritos, Vítor Pereira das Neves, disse que os produtos considerados elegíveis para um eventual fundo de recuperação de créditos correspondem a cerca de 300 milhões de euros.

Contudo, há mais 37 pedidos que ainda podem ser considerados elegíveis, o que aumentaria o valor eventualmente a recuperar.

Sobre as reclamações não aceites pela comissão de peritos do BES estão casos de reclamações sobre ações ou sobre depósitos, uma vez que os produtos considerados elegíveis têm de estar relacionados com dívida.

Há reclamantes com investimentos em vários produtos financeiros, pelo que uma mesma pessoa pode ter produtos considerados elegíveis e outros não.