“Alarma-nos a tentativa de aproveitar as dificuldades internas que a Bielorrússia atravessa, o povo bielorrusso e os seus dirigentes, para intromissões. E não apenas intromissões, mas a imposição ao povo bielorrusso do que atores externos consideram adequado”, afirmou Serguei Lavrov numa entrevista ao canal Rossiya 1.

Segundo o ministro, o que está a acontecer na Bielorrússia tem um contexto geopolítico e é “uma luta pelo espaço pós-soviético”.

“Nada do que ouvimos das capitais europeias, especialmente dos países Bálticos, da Polónia e do Parlamento Europeu, tem a ver com [o Presidente bielorrusso] Alexander Lukashenko, os direitos humanos ou a democracia. É tudo geopolítica”, disse Lavrov.

O ministro russo defendeu que o povo bielorrusso, “na sua sabedoria”, não precisa de mediação para resolver a crise e manifestou a esperança de que “não se deixe conduzir por quem precisa dele apenas para dominar esse espaço geopolítico e promover a lógica destrutiva de escolher entre a Europa e a Rússia”.