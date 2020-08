Lukashenko ordenou esta semana às forças de segurança do país que reforçassem a vigilância na fronteira, com "especial atenção" aos movimentos das tropas da NATO nas vizinhas Polónia e Lituânia, cujos governos apoiam a oposição bielorrussa, que exige a repetição das eleições presidenciais.

A Bielorrússia encontra-se mergulhada numa crise desde as eleições de 9 de agosto, em que o Presidente Lukashenko, no poder há 26 anos, recebeu 80% dos votos, de acordo com os resultados oficiais, que o mandatam para um sexto mandato consecutivo.

A principal candidata da oposição, Tikhanovskaya, diz-se vítima de fraude eleitoral, e não aceita a atribuição de apenas 10% dos votos pela Comissão Eleitoral.

Milhares de bielorrussos têm saído diariamente às ruas por todo o país para exigir o afastamento de Lukashenko.

Os protestos têm sido duramente reprimidos pelas forças de segurança, com quase 7.000 pessoas detidas, dezenas de feridos e pelo menos três mortos.