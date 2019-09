A iniciativa está inserida no plano de ação do projeto “Bike Me” para este ano letivo e vem na sequência do que “a escola tem vindo a fazer na mudança de paradigma na mobilidade”, afirmou à Lusa Francisco Soares, diretor do Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa.

‘Bikes aos pedaços’ é uma das linhas de um plano que incluiu a criação de uma oficina de reparação e manutenção e cujo primeiro conjunto de ferramentas foi “gentilmente oferecido pela Federação Portuguesa de Cicloturismo”, destaca o responsável. Um dos objetivos desta recolha e recuperação é a disponibilização de bicicletas para a comunidade escolar e “pelas seis escolas do 1.º ciclo”.

A escola tem já um historial de intervenção na área do ambiente e mobilidade e desde janeiro de 2019 que seduz os alunos a deslocarem-se de bicicleta, oferecendo um lanche extra, “com um sumo de laranja algarvia e uma sandes”, explica o diretor.

A medida levou a que mais de 20 alunos optassem pelas duas rodas na deslocação entre a casa e a escola, como é o caso de Johnny Coelho, aluno do 12.º ano, que passou a demorar apenas “cinco minutos num trajeto que levava habitualmente 20 minutos a pé”, além de fazer “algum exercício logo de manhã”. Só os dias de chuva fazem com que o caminho volte a ser “feito a pé”.

A escola está envolvida em diversos projetos europeus levando os alunos a várias cidades que “têm a bicicleta como veículo de transporte de eleição”. Francisco Soares sublinha que “Amesterdão era como Portugal já há 40 anos atrás. É preciso mudar as mentalidades!”