Seguiu-se "um período de chuva que impediu a colheita, com consequências na qualidade do fruto e na exportação, que perdeu a vantagem de ser temporã", acrescenta.

O BE refere que, "quando uma região é atacada por esta praga, a exportação do produto fica imediatamente bloqueada".

"Porém, este ano, com temperaturas na ordem dos 25ºC e elevada humidade atmosférica, a praga proliferou e está a inviabilizar toda a produção de mirtilos. O inseto perfura o fruto maduro e no interior eclode uma pequena larva que destrói a baga", explica.

De acordo com o BE, na região de Lafões e em Castro Daire existem cerca de 250 produtores, com uma área de 600 hectares, onde predominam os pomares de mirtilos.

"Resultante da praga, calcula-se uma perda de 80% desta produção, o equivalente a 14,4 milhões de euros de prejuízo, considerando uma produtividade de seis toneladas por hectare e uma expectativa de venda de cinco euros o quilo", refere.

O BE alerta que "a campanha deste ano é catastrófica" e pede a intervenção urgente do Ministério da Agricultura.

Na sua opinião, "é preciso que os produtores com projetos financiados pelo PRODER e PDR em curso não sejam penalizados por incumprimento do plano de produção previsto no respetivo projeto, quando for feita ação de controlo de faturação".