“Começou aqui [no Brasil] com os ‘Antifas’ em campo, com um motivo, no meu entender, político, diferente [dos Estados Unidos]. São marginais. No meu entender, terroristas. Têm ameaçado fazer, no domingo, movimentos aí pelo Brasil. (…) Nós precisamos de uma retaguarda jurídica para que os nossos polícias possam trabalhar com um crescimento desse tipo de movimentos, que não tem nada a ver com democracia”, disse Bolsonaro a apoiantes, na noite de terça-feira.

“Não podemos deixar que o Brasil se transforme no que foi há pouco tempo o Chile. Não podemos admitir isso. Isso não é democracia, nem liberdade de expressão. Isso, no meu entender, é terrorismo”, declarou Bolsonaro em vídeos partilhados nas redes sociais, manifestando o desejo de que este movimento não cresça, porque o país o que “menos quer é entrar em confronto com quem quer que seja”.

A Antifa é um grupo conhecido pelas manifestações contra o fascismo e da luta antissistema.

Parte das ações deste grupo visam acabar com os grupos fascistas, racistas, neonazis e de extrema-direita, através de contramanifestações que defendem a igualdade de género e de defesa dos direitos da comunidade LGBT+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgéneros).