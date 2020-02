As insinuações aconteceram à saída do Palácio da Alvorada, residência oficial do chefe de Estado, em Brasília, e foram dirigidas à jornalista Patrícia Campos Mello, da Folha de S. Paulo, que foi acusada na semana passada por um ex-funcionário de uma empresa de marketing digital de “oferecer sexo” em troca de informações para uma reportagem.

“Ela [jornalista] queria um furo. Ela queria dar o furo [jornalístico] a qualquer preço contra mim”, disse Bolsonaro, entre risos, diante de um grupo de apoiantes.

A declaração de Bolsonaro surgiu quando comentava o depoimento de Hans River Nascimento, ex-funcionário da empresa de marketing digital Yacows, que trabalhou na companhia durante a campanha eleitoral de 2018, e que na semana passada foi convocado a depor na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) às ‘fake news’, instaurada pelo Congresso brasileiro.

“Ela [jornalista] queria sair comigo e eu não dei interesse para ela. Ela parou na porta da minha casa e se insinuou para entrar na minha casa com o propósito de conseguir a matéria. Quando eu cheguei na Folha de S. Paulo, ela escutou a minha negativa, o destrato que eu lhe dei e deixei claro que não fazia parte do meu interesse a pessoa querer um determinado tipo de matéria a troco de sexo”, disse Nascimento.

O jornal Folha de S. Paulo acusa Hans River Nascimento de mentir perante a CPMI.