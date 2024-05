O Crescente Vermelho palestiniano reportou, neste domingo (26), um "grande número" de mortos e feridos num bombardeamento israelita numa área designada como humanitária perto da cidade de Rafah, no extremo sul da Faixa de Gaza.

"As ambulâncias (...) estão a transportar um grande número de mártires e pessoas feridas depois que a ocupação [israelita] atacou as tendas de campanha de pessoas deslocadas perto da sede das Nações Unidas, a noroeste de Rafah", informou o Crescente Vermelho na rede X.

Ainda segundo a organização, "este local havia sido designado pela ocupação israelita como zona humanitária".

O ministério da Saúde do governo do Hamas em Gaza e o comité de emergência do governo de Rafah reportaram um bombardeamento no centro de deslocados perto de Rafah e acrescentaram que foram registadas dezenas de mortos e feridos.

O exército israelita ainda não respondeu a um pedido de informações a respeito.