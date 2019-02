O Boom Festival, que decorreu em Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, entre 22 e 29 de julho de 2018, foi distinguido pela sexta edição consecutiva com o prémio "Outstanding Greener Festival Award", o prémio mundial mais importante de eventos sustentáveis, atribuído por "A Greener Festival".

"A distinção máxima foi atribuída a sete festivais em todo o mundo, sendo o Boom Festival o único português. No total, 35 festivais e eventos de 14 países alcançaram o prestigiado prémio em 2018, concedido a iniciativas que nesse ano demonstraram uma maior consciencialização em relação à sustentabilidade e redução de impactos ambientais em 11 áreas, incluindo transporte, resíduos, energia, água e impactos na comunidade local", refere em comunicado a organização do Boom Festival.

A organização utilizou ainda 213 autocarros ‘Boom', que transportaram 10.176 pessoas para o festival, aumentou a capacidade de produção de energia solar, disponibilizou meios aos ‘boomers' para separação de resíduos e sensibilizou para a redução do consumo de água numa das zonas do país mais fustigadas pela seca e para a diminuição do uso do plástico.

"Para além das dezenas de projetos com foco na sustentabilidade ambiental, em 2018, o Boom Festival reforçou o seu papel em questões sociais. Foram criados projetos de ação social e ambiental na Beira Baixa, encetaram-se esforços para empregar pessoas da região, foram privilegiados os produtos nacionais, locais e, no caso da alimentação, grande foco no biológico", sustenta.

O Boom foi, ainda, a convite da UNEP - United Nations Environment Programme', organismo pertencente à ONU, membro da iniciativa "United Nations Music & Environment Stakeholder Initiative".

Ganhou também o ‘European Festival Award 2010 - Green'n'Clean Festival' e o ‘Green Inspiration Award 2012'.