Na Polónia, onde têm chegado dezenas de milhares de refugiados ucranianos, Johnson vai oferecer apoio diplomático e financeiro, tendo previsto um encontro como o seu homólogo polaco, Mateusz Morawiecki.

Na Estónia vai encontrar-se com a primeira-ministra estónia, Kaja Kallas, e com o Presidente, Alar Karis.

O líder britânico estará igualmente com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, também a realizar uma deslocação à Estónia, com o qual vai visitar as tropas britânicas destacadas naquele país, em Tapa, perto da fronteira com a Rússia.

“Partilhamos valores que são mais importantes do que nunca preservar, à medida que a situação humanitária piora”, afirmou o chefe do Governo britânico antes de partir, citado num comunicado.

Juntamente com os aliados, Boris Johnson prometeu continuar a exercer “pressão máxima sobre o regime de Putin” para garantir que o Presidente russo “sinta as consequências das suas ações na Ucrânia”.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev.

A ONU deu conta de mais de 100 mil deslocados e quase 500 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldávia e Roménia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a “operação militar especial” na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de sanções para isolar ainda mais Moscovo.