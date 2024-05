“O Governo brasileiro recebeu, com profunda consternação, as notícias das mortes do Presidente da República Islâmica do Irão, Ebrahim Raisi, do chanceler, Hossein Amir Abdollahian, e de outras autoridades do país, em decorrência da queda de helicóptero ocorrida (…) no interior do país”, frisou uma nota divulgada pelo Ministério da Relações Exteriores do Brasil.

O Governo brasileiro frisou no mesmo comunicado que “estende aos familiares do Presidente (…), do chanceler (…) e das demais vítimas, e ao Governo e povo iranianos os mais sinceros sentimentos de solidariedade e pesar pelas irreparáveis perdas”.

O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reiterou a mensagem de pesar na rede social X (antigo Twitter), apresentando também condolências aos familiares de todas as vítimas, ao Governo e ao povo iraniano.

Em janeiro, o BRICS, bloco que reúne economias emergentes e era formado pela África do Sul, Brasil, Rússia, Índia e China, foi oficialmente ampliado para incluir o Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e o Irão.

A decisão foi anunciada na cúpula dos BRICS de Joanesburgo, em agosto de 2023.

O helicóptero que transportava também o Presidente e o ministro dos Negócios Estrangeiros despenhou-se na zona de Kalibar e Warzghan, na província do Azerbaijão Oriental, no noroeste do país.

As equipas de socorro iranianas recuperaram os restos mortais de Ebrahim Raisi e dos outros oito passageiros que seguiam no helicóptero.

O Governo iraniano confirmou a morte de Raisi, acrescentando que o desastre não vai causar “qualquer perturbação na administração” do país.