Num vídeo que foi exibido na sessão de entrega do prémio na capital espanhola, Lula da Silva agradeceu “do fundo do coração” a atribuição do galardão, que considerou não ser apenas dele, mas também “de todas as pessoas que lutam” pela defesa dos Direitos Humanos, da Liberdade, da Democracia e do combate às injustiças.

“Gostaria imenso de estar aí a receber o prémio” Nicolás Salmerón, confessou o ex-Presidente na curta declaração enviada.

Na cerimónia, recebeu o galardão em nome de Lula da Silva, Luiz Marinha, ex-ministro do Trabalho e Emprego e ministro da Previdência Social no governo do ex-Presidente.

A Fundação Internacional dos Direitos Humanos explicou que o prémio foi atribuido como resultado da “dignidade e do carácter respeitoso, pacífico e democrático com que [Lula da Silva] assume a perseguição política judicial a que foi sujeito, o que levou a longos períodos de detenção arbitrária”.

A fundação sustenta que a origem desta “perseguição política responde ao propósito de completar o incidente inconstitucional e antidemocrático anteriormente realizado contra a Presidente Dilma Vana Rousseff”, onde o objetivo final seria “forçar e alterar ilegitimamente as eleições presidenciais de Outubro de 2018″.