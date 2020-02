"Neste momento, o senador passa por estabilização no Hospital do Coração de Sobral e será transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral", informou o Partido Democrata Trabalhista (PDT), num curto comunicado, citado pela agência France-Presse.

O irmão, Ciro Gomes, informou pelo Twitter que o senador de 56 anos foi "vítima de dois tiros de arma de fogo por parte de policiais militares amotinados e mascarados em Sobral, nossa cidade".

"Até aqui as informações médicas são de que as balas não atingiram órgãos vitais apesar de terem mirado seu peito esquerdo (...) Novos exames estão sendo feitos, mas a palavra aos familiares e amigos é de que Cid não corre risco de morte", escreveu.

Um vídeo publicado pela imprensa mostra o senador, ex-ministro de Educação de Dilma Rousseff (2011-2016), na cabine de uma retroescavadora a tentar furar um piquete de policias em greve por melhores salários.

Nesse momento, são ouvidos vários disparos. Noutras fotos, ele aparece com a camisa ensanguentada na altura do coração, descreve a AFP.

Cid Gomes faz parte de um clã muito influente no Ceará. Foi prefeito de Sobral de 1997 a 2005 e governador do estado em 2007 a 2015. Desde dezembro passado está de licença do mandato de senador por motivos pessoais.