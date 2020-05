Segundo o Ministério da Saúde brasileiro, está ainda a ser investigada a eventual relação de 4.208 mortes com a doença, naquele que é o quarto país no mundo com o maior número de vítimas mortais em decorrência da covid-19, e o segundo em relação ao número total de infetados.

Ainda de acordo com a tutela da Saúde, o país já registou a recuperação de 206.555 pacientes infetados, sendo que 278.980 doentes estão sob acompanhamento.

O estado de São Paulo, foco da covid-19 no país, concentra 109.698 casos de infeção e 7.615 mortes.

Segue-se o Rio de Janeiro, que soma 53.388 casos diagnosticados e 5.344 vítimas mortais.

Em plena pandemia de covid-19 no país, o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, juntou-se hoje a um grupo de manifestantes, em Brasília, sem recorrer ao uso de máscara, contrariando assim um decreto do governo do Distrito Federal, que obriga ao uso daquele material de proteção contra o vírus em espaços e vias públicas.