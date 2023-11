A Comissão Europeia expressou hoje condolências às famílias das vítimas do sismo no Nepal, no qual morreram pelo menos 132 pessoas, e disponibilizou o envio de assistência de emergência.

“Estamos preparados para prestar a ajuda de emergência da União Europeia”, escreveu o comissário para a Gestão de Crises, Janez Lenarcic, responsável pela pasta Europeia da Ajuda Humanitária e da Proteção Civil, na rede social X (ex-Twitter). O comissário esloveno expressou “profundas condolências às famílias e entes queridos de todos aqueles que morreram no devastador terramoto que atingiu o Nepal”. Pelo menos 132 pessoas morreram e 185 ficaram feridas depois de um sismo de magnitude 6,4 ter atingido o oeste do Nepal na noite de sexta-feira. O porta-voz do exército nepalês, Krishna Prasad Bhandari, disse à agência EFE que as operações de resgate continuam e que, além dos 132 mortos, centenas de casas sofreram estragos, pelo que o número de vítimas mortais pode aumentar. O sismo ocorreu por volta da meia-noite com magnitude de 6,2 no distrito de Jajarkot e também afetou gravemente a região vizinha de West Rukum. Ambas as zonas caracterizam-se pela natureza montanhosa e difícil acesso rodoviário. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram