Na cimeira do G7, dos países mais industrializados do mundo, participam os líderes da Alemanha, Canadá, Estados Unidos da América, França, Itália, Japão e Reino Unido.

Em representação da UE estará, no encontro, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, que substituirá na ocasião o líder do executivo comunitário, Jean-Claude Juncker, que foi operado de urgência.

Ainda na quinta-feira, e horas após a declaração de Macron, o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, rebateu o apelo do seu homólogo francês, acusando-o de "mentalidade colonialista" e de querer alcançar "ganhos políticos pessoais".

Também nesse dia, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, mostrou-se "profundamente preocupado" com os incêndios numa das “mais importantes fontes de oxigénio e biodiversidade”, referindo que a Amazónia “deve ser protegida”.

Questionada na conferência de imprensa de hoje se a UE tenciona pressionar o Presidente brasileiro a aplicar medidas para evitar a desflorestação, a porta-voz da Comissão Europeia referiu que o acordo de livre comércio celebrado há dois meses com a organização do Mercado Comum do Sul (Mercosul) é “o melhor instrumento” para o conseguir, desde logo porque tem em conta os objetivos do Acordo de Paris.

“Achamos que é importante criar compromissos legais nos nossos acordos porque essa é a forma legítima de fazer com que as partes os respeitem”, adiantou Mina Andreeva.

O número de incêndios no Brasil aumentou 83% este ano, em comparação com o período homólogo de 2018, com 72.953 focos registados até 19 de agosto, sendo a Amazónia a região mais afetada, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) brasileiro.

A Amazónia é a maior floresta tropical do mundo e possui a maior biodiversidade registada numa área do planeta.

Tem cerca de 5,5 milhões de quilómetros quadrados e inclui territórios do Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa (pertencente a França).

Ainda segundo o INPE, a desflorestação da Amazónia aumentou 278% em julho, em relação ao mesmo mês de 2018.