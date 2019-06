Portugal vivia então um período pós-eleições europeias, ganhas tangencialmente pelo PS de António Guterres, com mais meio ponto percentual do que o PSD, o que o então deputado social-democrata Pacheco Pereira chamou de “uma vitórinha”.

A pouco mais de um ano das eleições legislativas de 1995, o Presidente da República era Mário Soares, o fundador e líder histórico dos socialistas portugueses, já então em rota de colisão com Cavaco nas suas “Presidências Abertas”, em especial a de Lisboa, que expôs situações de pobreza e crise.

Para Fernando Lima, que descreveu o que viveu nesses anos no livro “O meu tempo com Cavaco Silva”, e os recorda agora à Lusa, a oposição, que “tinha sido surpreendida com a segunda maioria absoluta” do PSD, agora “apostava fortemente na crispação política” para debilitar os sociais-democratas “por todos os meios”.

“O aumento inesperado do preço da portagem da ponte serviu de catalisador com a repercussão e efeitos que se conhecem”, descreveu.

E podia o Governo de Cavaco Silva ter caído naqueles dias de junho? No seu livro, publicado em 2004, Fernando Lima admitiu esse cenário como possível, mas só se “não tivesse agido com firmeza”, com o recurso à força para “preservar o princípio do exercício da autoridade do Estado”, como agora lembrou à Lusa.

O ex-jornalista e antigo assessor de Cavaco deixa, porém, uma porta aberta quanto a análises internas no executivo, nas semanas e meses que se seguiram e que incluíram, por exemplo, manifestações e uma marcha lenta no tabuleiro da ponte 25 de Abril, onde participaram deputados do PS, como Armando Vara.

“No dia do bloqueio, a continuidade do Governo nunca esteve em causa, mas o prolongamento da crise por várias semanas fez pensar no Governo se tinha condições para poder exercer a sua autoridade face aos desafios de ordem pública com que estava a ser confrontado”, acrescentou.

A contestação teve um intervalo durante o Verão, quando as portagens foram grátis, nesse ano alargado a julho e agosto, mas regressou em setembro, quando se efetivaram os aumentos, com a aplicação de um regime de “descontos” para os pesados, por exemplo, que estiveram na origem do protesto.