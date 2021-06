“A nossa posição geográfica fez de nós no passado, faz de nós hoje e fará de nós no futuro algo que é muito importante, que é sermos uma porta de entrada, um ponto de ligação, uma ponte, um ponto de amarração entre a Europa e os outros continentes”, disse o chefe do Governo.

Em Sines, na cerimónia de inauguração do cabo ótico submarino ‘EllaLink’, que liga a Europa à América do Sul, António Costa argumentou que é este posicionamento que “faz a diferença de Portugal na Europa” e exemplifica o contributo do país para o “enriquecimento da Europa”.

“É podermos fazer esta ligação e esta abertura da Europa aos outros continentes. Podemo-lo fazer pela história, pela língua, pela cultura”, mas, agora, “também o podemos fazer fisicamente, através deste cabo”, vincou.

Por isso, segundo o primeiro-ministro, o investimento privado efetuado pela EllaLink, “é da maior importância estratégia para o conjunto da Europa, mas também para Portugal e, seguramente, para Sines”.

Aludindo ao megacentro de armazenamento de dados informáticos que vai “nascer” nesta cidade do litoral alentejano, da empresa start campus, em cuja cerimónia de apresentação participou a 23 de abril, o primeiro-ministro afiançou que Sines vai beneficiar de outros projetos.

“Sabemos que outros cabos [óticos submarinos] vêm a caminho e ouros ‘data centers’ vêm a caminho. Isso significará que Sines vai ser, não só um grande porto de mercadorias físicas, mas também um grande porto de dados” e “do conhecimento”, destacou.

Na inauguração do ‘EllaLink’, cerimónia integrada no evento “Leading the Digital Decade”, coorganizado pela presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE) e pela Comissão Europeia, António Costa considerou que a ligação deste cabo em Sines, onde fica amarrado, ligando a Fortaleza (no Brasil), “é muito importante e simbólica para um país como Portugal”.

“Todos dizemos que na era digital a desmaterialização do espaço faz com que não haja nem centro, nem periferia”, mas esta “não pode prescindir da existência de uma infraestrutura” e, aí, “a geografia volta a contar”, notou.

“E não é por acaso que foi daqui que se iniciou a primeira era da globalização”, que Sines “é um dos maiores portos da União Europeia” e “o ponto de amarração do lado europeu deste cabo que atravessa o Atlântico”, realçou Costa.

Felicitando a EllaLink pelo “investimento, visão e ambição” neste projeto, com um cabo “de seis mil quilómetros de extensão ligando dois continentes”, o chefe do Governo disse que há “uma enorme oportunidade que se abre” no novo espaço digital, assente na conectividade, que “é fundamental” e permite a partilha de dados e o trabalho em conjunto entre as comunidades científicas.

O ‘EllaLink’ constitui a primeira ligação direta de alta velocidade por cabo submarino entre a Europa e a América do Sul e é considerado pela presidência portuguesa “uma infraestrutura essencial para a interconexão digital e a transmissão de dados entre os dois continentes”.

O evento em torno da transformação digital que decorre em Sines até quarta-feira conta com representantes de vários Estados-membros da UE, do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia, além de representantes do setor privado e da sociedade civil.