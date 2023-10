“É natural, por isso, o nosso reencontro com a NATO para um diálogo político e cooperação em prol da defesa e da segurança para o nosso país, para o nosso interesse e a contribuição que Cabo Verde poderá dar na segurança cooperativa”, afirmou o chefe do Governo cabo-verdiano, numa declaração em Bruxelas, após reunir-se com o secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg.

Ulisses Correia e Silva salientou que Cabo Verde tem relações com países europeus e com os Estados Unidos no domínio da defesa e da segurança, particularmente da segurança marítima, e que a maior parte desses países são membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte.

“Segurança marítima corporativa é a nossa prioridade devido à nossa vasta zona económica especial”, mencionou, apontando o combate e a prevenção à criminalidade organizada transnacional, tráfico de drogas, tráfico de pessoas e pesca ilegal.

O primeiro-ministro lembrou ainda que Cabo Verde tem sede do Centro Multidimensional de Coordenação Marítima da zona G, que tem por missão contribuir para a segurança marítima no Golfo da Guiné.

Na sua declaração, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que a organização que dirige está a intensificar a sua cooperação com os seus parceiros que defendem os mesmos valores e a ordem internacional.

“A NATO também tem parceiros na África do Norte e queremos reforçar a nossa cooperação com a União Africana, para desafios comuns, incluindo terrorismo, mudanças climáticas e proliferação de armas de pequeno porte”, prometeu.

Stoltenberg revelou que durante o encontro discutiu com o primeiro-ministro cabo-verdiano formas de desenvolver “ainda mais” a cooperação com o arquipélago africano.

“Cabo Verde e a NATO partilham os mesmos valores de liberdade, democracia e direitos humanos. Temos relações próximas com muitos aliados, incluindo Portugal, e no ano passado assinaram um memorando de entendimento com os Estados Unidos da América para aumentar a cooperação na área da defesa e segurança marítima”, sublinhou.

E recordou que, em 2006, Cabo Verde acolheu o exercício Steadfast Jaguar, que envolveu mais de 7.000 militares, e que testou a capacidade da força de resposta rápida da organização em realizar em realizar missões em qualquer sítio e em qualquer momento.

Ulisses Correia e Silva e Jens Stoltenberg abordaram ainda a invasão da Rússia à Ucrânia, com o secretário-geral a enaltecer a “posição clara” do arquipélago, incluindo o voto contra essa agressão na Assembleia-Geral da ONU.

“A agressão da Rússia à Ucrânia, a instabilidade no médio oriente e contínuos atos de terrorismo, relembram-nos que a nossa segurança não é regional, mas sim global. O que acontece na Europa importa a África e o que acontece em África importa à Europa”, terminou Stoltenberg.

Ulisses Correia e Silva está em Bruxelas para participar no fórum Global Gateway da União Europeia (UE), e tem ainda na agenda encontros com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o vice-presidente e alto-representante para a política externa, Josep Borrell, entre outros.