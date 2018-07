O incêndio, que registou pelo menos dois tornados de chamas, “queimou tudo no seu caminho”, disse Scott McLean, porta-voz da Cal Fire, agência estatal responsável pelo combate aos fogos florestais.

Os tornados arrancaram árvores, que caíram sobre edifícios, e estilhaçaram vidros de veículos, acrescentou.

Responsáveis dos bombeiros locais avisaram que as chamas poderão continuar a avançar pelas áreas urbanas, antes de o vento mudar de direção ou ser possível conter o incêndio.

Disseram também esperar que as chamas ganhem força, quando as previsões meteorológicas apontam para uma subida das temperaturas até aos 43 graus centígrados e para um aumento da velocidade do vento.

Raios e um cortador de relva estiveram na origem dos fogos devastadores nas florestas que rodeiam montanhas e lagos na zona de Central Valley. Redding, com perto de 92 mil habitantes, situa-se no norte desta zona.