Em comunicado, a autarquia realça que a redução máxima da taxa prevista legalmente no Código do Imposto Municipal sobre Imóveis pretende “ser um incentivo para estimular o mercado habitacional de arrendamento”.

Os proprietários que tenham imóveis ocupados com contrato de arrendamento para habitação permanente registado nas finanças podem requerer o benefício fiscal até ao dia 29 de novembro, nos serviços municipais.

O requerimento está disponível no portal do município e pode ser submetido diretamente pelos utilizadores na plataforma ou presencialmente no gabinete do cidadão e empresas da autarquia.