A proposta para que seja dada “execução ao memorando de entendimento” foi aprovada com os votos contra do PSD e não teve a participação do CDS-PP, que questiona a legalidade em torno deste programa de reconversão de edifícios da segurança social (PRESS).

Na reunião do executivo municipal foi ainda aprovada a decisão de contratar a empreitada para as obras de reabilitação e adaptação em dois daqueles imóveis, com recurso a concurso público, que se juntam, assim, a outros dois edifícios cujo concurso foi aprovado na reunião pública do executivo municipal de 31 de janeiro.

Hoje os vereadores aprovaram o concurso para as obras no número 4 da avenida da República, onde serão disponibilizados 50 fogos, e no número 48 da avenida Visconde de Valmor, com 22 fogos.

No concurso para a empreitada do edifício da avenida da República foi fixado um preço base de 3 milhões e 780 mil euros, e para o imóvel da Visconde de Valmor o preço base é de 2 milhões e 396 mil euros.

O vereador do CDS-PP João Gonçalves Pereira reiterou à Lusa concordar com o princípio de disponibilização de fogos do Estado para renda acessível, mas defendeu que este programa “é um imbróglio jurídico”, apontando para a possibilidade de o Tribunal de Contas vir a pronunciar-se contra aquele programa de reconversão dos imóveis.

“Não há nenhum vínculo da Câmara àqueles imóveis. Há uma manifestação de intenções, com determinadas responsabilidades para o município, que tem a obrigação de fazer as obras, e que até à data de hoje nem estava ratificado pela Câmara e que hoje foi mal ratificado”, sustentou.

Para o vereador centrista, o documento tinha de conter, por exemplo, uma “estimativa do valor das obras”, bem como a “justificação das avaliações” dos imóveis realizadas para a possibilidade de a Câmara exercer a opção de compra.

O vereador do PSD João Pedro Costa criticou a ausência de um “estudo económico associado a este memorando”.

“Não diz se vai arrendar, comprar, num ano ou em vários, e não há certezas sobre as áreas. Não conseguimos saber qual o preço de compra por metro quadrado”, argumentou, questionando também que a opção de compra seja a preço de mercado.