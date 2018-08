Correia Fernandes afirmou hoje à Lusa que o PIP por si aprovado em dezembro de 2016 é “substancialmente diferente” do que recebeu luz verde dos seus sucessores em relação ao processo da empresa Arcada, responsável pela construção na base da escarpa.

A Câmara do Porto garante, em comunicado, que o PIP “que conforma o tamanho e a autorização de construção foi aprovado por Correia Fernandes [eleito pelo PS, que tutelou o Urbanismo até maio de 2017 no âmbito da coligação pós-eleitoral com o independente Rui Moreira]. Foi isso que lhe conferiu direitos construtivos com aqueles prédios daquele tamanho e forma”, indicou a autarquia, numa resposta enviada à Lusa, a propósito de declarações do ex-vereador.

Correia Fernandes acusou hoje o presidente da autarquia de mentir ao dizer que a obra em curso a jusante da ponte da Arrábida decorre de um PIP que aprovou em 2016, enquanto vereador do Urbanismo.

O ex-vereador do Urbanismo falava em declarações à Lusa em reação a um artigo de opinião do presidente da Câmara, Rui Moreira, publicado no domingo no Jornal de Notícias, no qual o autarca diz que foi Correia Fernandes quem “aprovou o último PIP, com a configuração e dimensão do que está a ser construído” a jusante da ponte da Arrábida.

Para a Câmara do Porto, “a licença passada por Rui Loza [independente, assegurou o pelouro entre maio e as eleições fim do mandato] apenas aprova a mudança de uso de hotel para habitação”.