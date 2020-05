A proposta, que vai ser votada na reunião do executivo de segunda-feira e a que Lusa teve hoje acesso, preconiza a captação de fogos privados até agora indisponíveis para o mercado de arrendamento a custos acessíveis, através da intervenção municipal, num investimento superior a 4,3 milhões de euros, para um "total de mil contratos de arrendamento".

O objetivo do programa Porto com Sentido (PcS) é introduzir no mercado do arrendamento de habitação imóveis de dois tipos: "habitações disponíveis no mercado de compra e venda e imóveis de arrendamento e habitações atualmente no mercado de alojamento local.

Segundo a proposta da maioria municipal, os proprietários dos prédios que aderirem ao programa e celebrem contratos de arrendamento com o município vão auferir de isenção total de IMI.

Será consentida majoração de renda até 10% para o arrendamento de imóveis mobilados e o subarrendamento dos imóveis habitacionais às famílias, no regime da renda acessível, será feito mediante prévia inscrição e sorteio.

Na proposta, a maioria esclarece ainda que o preço base fixado nas condições do Porto com Sentido vai corresponder a um preço de renda "travão", o que significa que os mecanismos da oferta e da procura funcionarão sempre abaixo desse valor, "não podendo os contratos de arrendamento por tipologia, a celebrar com o município, estabelecer valores de renda superiores às apresentadas".