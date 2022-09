Esta quarta-feira arranca, como programado, a campanha de vacinação contra a Covid-19, mas também a gripe. A campanha que hoje se inicia é o início de um programa de cem dias para imunizar cerca de três milhões de pessoas até dezembro e que pretende proteger os grupos mais vulneráveis.

Os primeiros a serem chamados serão os adultos com mais de 80 anos e ainda as pessoas com comorbilidades, como revelou Graça Freitas, diretora geral da Saúde, na última segunda-feira.

Refira-se que chegaram a Portugal cerca de 650 mil doses na última terça-feira e são esperadas mais 110 mil nesta sexta-feira. Estas novas doses estão já adaptadas à variante Ómicron.

Estas, porém, só serão administradas a quem tiver o esquema vacinal completo, ou seja, duas doses, e com três meses de intervalo desde a última dose ou infeção. Quem não tiver o esquema finalizado será na mesma vacinado, mas com as vacinas que inicialmente integraram o plano nacional, iniciado em 2020.

Em Portugal, nesta altura, a cobertura da vacinação primária completa é de 93%, sendo as crianças entre os 5 e os 11 anos o grupo menos vacinado, com apenas 44%.