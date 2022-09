Milhares de pessoas já prestaram homenagem à falecida rainha desde quarta-feira à tarde, quando o salão foi aberto no Palácio de Westminster. No entanto, neste momento, a capacidade para atender tantas pessoas esgotou.

Uma hora antes da suspensão, o governo informou no Twitter que o tempo de espera na fila era de 14 horas, mais três horas do que no início desta manhã.

Recorde-se que o funeral da rainha será na próxima segunda-feira, sendo que até lá as pessoas poderão continuar a prestar-lhe homenagem.