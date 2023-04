"Penso que é uma situação um pouco caricata e até imprópria no âmbito governamental. Espero que seja ultrapassada", afirmou César. O presidente do PS aconselhou uma remodelação do Governo, reconhecendo que alguns ajustes já feitos, nomeadamente ao nível da coordenação política (com a escolha de Mendonça Mendes para secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro), têm dado bons resultados.

Apesar disso, de acordo com César, o primeiro-ministro António Costa tem de "convocar outras pessoas para o Governo de forma ponderado”.

E até aconselha que é preciso, nessas mudanças associar “a experiência de uns com o entusiasmo de outros", reafirmando que "é importante que o primeiro-ministro se mantenha com grande atenção para ver, ministério a ministério, sector a sector, se é necessário algum refrescamento."