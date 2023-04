A partir de 17 de abril, Palmela e Setúbal ganham linhas novas, reduzindo o tempo de viagem em cerca de meia hora e dispensado o atual transbordo no Poceirão, os passageiros do Pinhal Novo que pretendam chegar a Brejos do Poço, passam a contar com a linha 4525 Faias – Pinhal Novo via N5 para as deslocações diárias, informa a Carris Metropolitana de Lisboa em comunicado.

Com o novo percurso a iniciar junto à Escola Primária de Faias, a linha 4525 segue em direção à Escola Secundária do Pinhal Novo com paragens na Aldeia Nova Aroeira, Foros Trapo, Loja Nova, Brejo do Poço, Lagoa Calvo, Asseiceira e Poceirão, assegurando uma nova opção de mobilidade para a comunidade escolar destas freguesias do município de Palmela e Setúbal.

No município de Setúbal é lançada a linha 4460 Circular de Azeitão com uma extensão de 16 quilómetros e circulações previstas a cada 45 minutos – a nova linha serve diversos pontos em Azeitão, incluindo escolas e infraestruturas municipais.

Atualizações na linha 4701

Desde a sua entrada em funcionamento no dia 01 de junho de 2022, a linha 4701 transportou mais de 695 mil passageiros. Os números continuam elevados em 2023, com o mês de março apresentando um total superior a 97 mil passageiros transportados (somente neste mês) e uma média de dia útil de mais de 4 mil passageiros ao dia.

Novas circulações

No sentido Vale da Amoreira – Lisboa (Oriente) foi criada uma circulação às 5h40 para melhor servir os passageiros nas primeiras horas do dia. Enquanto, no sentido oposto (Lisboa (Oriente) - Vale da Amoreira), foi criada uma circulação às 6h30. A terceira nova circulação foi inserida nos horários da variante, no sentido da variante: Moita BP – Lisboa (Oriente) às 7h40.

Refira-se que com a entrada da Carris Metropolitana, o número de serviços aos dias úteis cresceu dos 76 anteriores para os 99 (+30%) e com esta alteração passam a ser 102 serviços (+34%) todos os dias úteis.

Circulações Expresso

No mês de março, nas primeiras horas da manhã, entre as 5h00 e 8h00, a 4701 transportou 31.730 passageiros. Com isso, as atuais circulações às 6h00 e às 7h00 passam a ganhar uma característica “expresso”, com menos paragens, permitindo que os passageiros cheguem a Lisboa em menos tempo. Estas duas circulações possuem partidas junto à Escola Mouzinho da Silveira. À entrada do Vale da Amoreira, a linha 4701 expresso segue em direção a Lisboa pela Rua da União, Alhos Vedros, Fonte da Prata, N11 junto ao supermercado e na bomba da BP logo à entrada da Moita segue diretamente para a A33 rumo a margem norte.

Outras quatro circulações tiveram os seus tempos ajustados para permitir uma melhor distribuição entre serviços. Os horários relativos à 4701 e às duas linhas novas já podem ser consultados no portal da Carris, selecionando datas a partir do dia 17 de abril.