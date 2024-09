O tema foi abordado no debate para as presidenciais por Donald Trump, que acusou imigrantes de raptar e comer cães e gatos numa cidade americana. No momento a candidata democrata, sua opositora e atual vice-presidente, riu-se das exclamações "extremas" do ex-presidente. Hoje, foi a Casa Branca que transmitiu uma mensagem séria: o ódio a imigrantes pode por vidas em risco.

Imagem de Pixabay