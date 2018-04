"Como o senhor Presidente da República se referiu, de facto, em termos muito elogiosos, a moral está elevada", disse hoje à agência Lusa o general Rovisco Duarte.

O CEME referiu que na visita efetuada no final de março aos militares portugueses que integram a missão das Nações Unidas na República Centro-Africana (MINUSCA) encontrou "uma força motivada, bem preparada fisicamente e psicologicamente" e destacou a forma como os militares portugueses intervieram em Bangui, durante uma patrulha de rotina, que não causou vítimas.

Em declarações à Lusa em Abrantes, no distrito de Santarém, à margem de um seminário sobre os novos desafios para o Apoio Militar de Emergência, o CEME lembrou que, "quando foi na projeção da força, porque a preparação e depois a sustentação das forças compete aos Ramos, no caso ao Exército, eu disse na altura que a força estava, do ponto de vista psico-físico, robusto. E de facto foi o que nós vimos, uma força motivada e bem preparada fisicamente e psicologicamente".

"Tendo sido alvejados por tiros de armas ligeiras, disparadas por um grupo armado a coberto de mulheres e crianças, os militares portugueses souberam reagir a esta situação complexa com determinação e serenidade, não tendo sofrido qualquer baixa", pode ler-se numa mensagem colocada na segunda-feira no 'site' da Presidência da República na Internet.