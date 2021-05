A missa de corpo presente de Carlos Bernardes ocorreu na Igreja de Nossa Senhora da Graça, em Torres Vedras, esta manhã. A cerimónia foi seguida de um cortejo até ao edifício da Câmara Municipal, onde o autarca foi homenageado com um minuto de silêncio.

Centenas de pessoas acompanharam a cerimónia nas ruas de Torres Vedras, onde se ouviram fortes aplausos depois de um discurso sobre a vida do presidente da Câmara.

O corpo segue agora para a igreja de Santa Maria Madalena e daí para o cemitério, ambos no Turcifal, freguesia onde residia, sendo a cerimónia reservada à família.

Carlos Bernardes, de 53 anos, foi encontrado morto numa cama na sua residência, no Turcifal, com ferimentos de arma branca no pescoço. Foi encontrada também uma faca junto ao corpo.

Em março, a comissão política de Torres Vedras do PS aprovou a recandidatura de Carlos Bernardes à presidência do município, no distrito de Lisboa, nas autárquicas deste ano.

"Dentro da minha disponibilidade, continuo a servir o partido e a minha terra", afirmou então o autarca, prometendo um "trabalho de continuidade" e apontando as prioridades do próximo mandato.

Carlos Bernardes ganhou pela primeira vez a corrida à presidência da câmara em 2017 e foi vice-presidente entre 2005 e 2015.

Em 2015, assumiu o cargo de presidente quando o então líder do executivo, Carlos Miguel, renunciou ao mandato para assumir funções no Governo.