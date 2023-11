O Iscte vai inaugurar no próximo dia 20 de novembro o seu novo centro de I&D, no qual o instituto universitário vai instalar todas as suas unidades de investigação e produção de conhecimento, envolvendo mais de mil investigadores. O edifício faz parte da reconstrução do antigo edifício do IMT, que a instituição adquiriu ao Estado em 2011 por 9,2 milhões de euros.

De todos os projetos que vão ser apresentados durante a inauguração, a escola destaca os seguintes:

O X-PAnDH e o XShare - são dois programas de investigação que têm como objetivo revolucionar a partilha de dados de saúde em toda a Europa e cujos principais recursos de I&D vão estar sedeados no novo edifício.

Ciência de Dados para as Desigualdades Ambientais - programa que irá analisar dados ambientais e desigualdades recorrendo às ciências sociais e adaptando ferramentas digitais para a resolução de problemas urbanos.

"Qualquer um destes três projetos, como muitos outros que irão ser lançados e desenvolvidos, mostram o potencial de interface que o 'Iscte – Conhecimento e Inovação' possui para cruzar as áreas das engenharias, tecnologias e arquitetura com as ciências sociais e comportamentais, a economia e a gestão", afirma Maria de Lurdes Rodrigues, reitora do Iscte, citada em comunicado. "Este centro é a concretização em Lisboa dos conceitos académicos, arquitetónicos e urbanísticos da 'Universidade sem muros', os quais promovem a interação da academia com o tecido social e económico envolvente".

O edifício do novo centro faz parte de um projeto de arquitetura desenvolvido por uma equipa coordenada por Bernardo Pizarro Miranda, arquiteto e professor do Iscte, tendo contado com a colaboração de estudantes de Arquitetura desta universidade, tendo a sua construção cumprido os requisitos de sustentabilidade, estética e inovação da New European Bahaus.

De acordo com a nota enviada às redações, o valor total do investimento é de 19,5 milhões de euros, tendo sido cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional em 7,7 milhões de euros, no âmbito do Programa Operacional Regional Lisboa 2014-2020.

A inauguração do Iscte – Conhecimento e Inovação vai contar com a presença do primeiro-ministro, António Costa, das ministras da Presidência, Mariana Vieira da Silva, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, e da Coesão, Ana Abrunhosa, e do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas.