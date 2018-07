Os prazos de conclusão da instalação do CNANS, nuns antigos armazéns, foram hoje avançados pelo ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, no decorrer de uma visita às obras, feita com a Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, aberta à comunicação social.

Em declarações aos jornalistas, o ministro sublinhou que o CNANS será “um centro de investigação” e que “o melhor destino das peças é irem para os museus junto das respetivas comunidades”.

Atualmente, estão à guarda do CNANS cerca de 14.000 peças, segundo dados oficiais.

A diretora-geral do Património Cultural, Paula Araújo Silva, tinha já definido que o CNANS, ao contrário da “política errática do passado”, irá apostar numa “política de ‘rollman'”, isto é, as peças dão entrada, são tratadas e depois devolvidas às regiões de onde são originárias, explicou.

Assim, as pirogas, encontradas na margem esquerda do rio Lima, no Minho, podem vir a fazer parte do espólio de um museu em Viana do Castelo, que está a preparar-se para as receber.

Em Sesimbra, no distrito de Setúbal, irá ser instalada uma reserva subaquática, e as peças de ferro ali encontradas, de igual modo, também podem vir a ser devolvidas ao oceano, num contexto de conservação periódica, e com a possibilidade de instalar um ‘spot’ de mergulho, que vai permitir a sua visita. Esta reserva ficará sob a alçada do Museu Marítimo de Sesimbra, instalado na Fortaleza de Santiago.

Vila do Conde é outra autarquia que deverá receber peças achadas nos limites geográficos do concelho, foi hoje avançado.

Em declarações à agência Lusa, Paula Araújo Silva disse que a instalação do CNANS em Xabregas, incluindo as obras, o processo de mudança e a aquisição de uma liofilizadora, máquina essencial para o processo de conservação das peças, orça cerca de 1,3 milhões de euros.