A embarcação com 136 fardos de haxixe a bordo foi detetada pela Unidade de Controlo Costeiro (UCC) no decurso de uma ação de vigilância da fronteira marítima nacional, quando entrava na barra do rio Guadiana, por volta das 05:00, especificou a Guarda Nacional Republicana (GNR) em comunicado.

De acordo com as autoridades, a embarcação com características idênticas às utilizadas na prática do crime do tráfico de estupefacientes por via marítima, foi detetada e vigiada com recurso ao Sistema Integrado de Vigilância Comando e Controlo (SIVICC).

Após o seguimento e monitorização permanente, os militares detetaram e apreenderam a embarcação com cerca de 12 metros de comprimento e equipada com quatro motores de alta potência “imobilizada junto ao rio Guadiana”, adiantou a força.

Segundo a GNR, a tripulação “encetou a fuga do local, não sendo possível localizar os suspeitos, até ao momento”.

Os factos foram comunicados ao Tribunal de Vila Real de Santo António e à Polícia Judiciária, lê-se ainda na nota da GNR.