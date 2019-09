Abordando o ‘Brexit’ num discurso na câmara baixa do parlamento alemão (Bundestag), Angela Mekel declarou-se “firmemente convencida” de que ainda há “todas as oportunidades” de uma saída do Reino Unido da União Europeia (UE) de forma ordenada, ou seja, com um acordo.

“E o Governo alemão vai comprometer-se até ao último dia a tornar isso possível”, insistiu a chanceler, durante os debates sobre o orçamento de 2020 no Bundestag.

Angela Merkel acrescentou, no entanto, que a Alemanha “também se preparou para uma partida desordenada”.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que tentará encontrar um novo acordo de saída com a UE na cimeira da UE de 17 e 18 de outubro, depois de ter uma série de desaires na Câmara dos Comuns britânica, incluindo a perda da sua maioria parlamentar.

Na terça-feira, o líder conservador, que deu como certo o ‘Brexit’ a 31 de outubro, determinou ao Parlamento uma pausa forçada de cinco semanas, numa ação muito controversa.

A oposição britânica quer garantir que a perspetiva de um “não acordo” e o caos económico sejam descartados e que o ‘Brexit’ seja adiado por três meses se nenhum acordo for firmado até 19 de outubro, como o Parlamento votou na semana passada.

Johnson quer renegociar a cláusula de ‘backstop’ na fronteira irlandesa, uma questão muito delicada. Londres e Bruxelas não concordam em como manter essa fronteira aberta após o ‘Brexit’.