As manifestações no Chile surgiram em protesto contra o aumento do preço dos bilhetes de metropolitano em Santiago, decisão que acabou por ser suspensa e posteriormente anulada pelo Governo liderado pelo Presidente Sebastián Piñera.

Apesar do recuo, os protestos e os confrontos continuaram devido à degradação das condições sociais e às desigualdades no país, sendo que a Praça Itália, em Santiago, tem sido um ponto de permanente confronto entre polícia e manifestantes.

Como resultado dos protestos, têm surgido também várias manifestações culturais nas ruas de Santiago, desde dança a arte urbana. Por isso mesmo, Nieto prometeu aos visitantes que aprenderiam quanto às “reivindicações sociais do movimento através da arte dos protestos”, o que também foi alvo de críticas.

Ao jornal The Guardian, Fran Sasso, responsável por uma excursão sem fins lucrativos chamada “Chile Despertó” (“Chile Despertou”), lamentou a iniciativa de Nieto, que acusou de imitar um programa feito “para educar, não para fazer dinheiro”. "Os chilenos estão a sofrer todos os dias por ter de protestar. Não se devia fazer dinheiro a partir da dor, ou torná-la num espetáculo”, concluiu.

A crise social no Chile já provocou pelo menos 24 mortos e mais de 3.400 feridos, segundo dados do Instituto Nacional de Direitos Humanos chileno.

O Alto Comissariado da Nações Unidas para os Direitos Humanos denunciou, no dia 14 de dezembro, num relatório, "múltiplas violações dos direitos humanos" cometidas pela polícia durante as manifestações.

Durante a missão da ONU, a equipa documentou 113 casos de tortura e maus-tratos e 24 casos de violação sexual sobre homens, raparigas e mulheres adultas, cometidas por membros da polícia e militares.

Os especialistas denunciaram ainda o “número alarmante de pessoas — cerca de 350 — que sofreram ferimentos nos olhos ou no rosto, a maioria relacionada com disparos de tiros de chumbo”. Daí a necessidade dos turistas de usar os óculos.

Já o Ministério Público do Chile apresentou no final de novembro uma contabilização de 2.670 investigações por violações de direitos humanos apenas entre 18 de outubro e 10 de novembro.