Períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada no início da manhã nas regiões Centro e

Sul e a partir da tarde no Minho e Douro Litoral. Vento por vezes forte nas terras altas.

REGIÕES NORTE E CENTRO:

Céu geralmente muito nublado. Períodos de chuva ou aguaceiros, que serão por vezes fortes e acompanhados de trovoada no Minho e Douro Litoral a partir da tarde. Vento fraco a moderado (até 30 km/h) de sul/sueste, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas, por vezes com rajadas até 75 km/h. Neblina ou nevoeiro temporário em alguns locais. Pequena subida da temperatura máxima.

REGIÃO SUL:

Céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir da tarde. Períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada até ao meio da manhã, sendo menos frequentes no Baixo Alentejo e Algarve. Vento fraco a moderado (até 30 km/h) de sul/sueste, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) nas serras. Possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais. Pequena subida da temperatura máxima.

GRANDE LISBOA: Céu muito nublado, diminuindo temporariamente de nebulosidade a partir da tarde. Períodos de chuva ou aguaceiros, que serão por vezes fortes e acompanhados de trovoada até ao meio da manhã. Vento fraco a moderado (até 30 km/h) de sul/sueste. Possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal.

GRANDE PORTO: Céu geralmente muito nublado. Períodos de chuva ou aguaceiros, que serão por vezes fortes e

acompanhados de trovoada a partir da tarde. Vento fraco a moderado (até 30 km/h) de sul/sueste. Pequena subida da temperatura máxima.

ESTADO DO MAR:

Costa Ocidental: Ondas de oes-sudoeste com 1,5 a 2,5 metros. Temperatura da água do mar: 17/18ºC

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 metro. Temperatura da água do mar: 18/20ºC